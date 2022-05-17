Лхаса, Китай, 17 мая 2022, 04:55 — REGNUM Редкая кошка Темминка была замечена в городе Нагчу Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщило местное управление лесного хозяйства и пастбищ, передает 16 мая агентство Синьхуа.
Кошка Темминка была запечатлена инфракрасными камерами во время проекта по исследованию биоразнообразия, который был совместно проведен бюро лесного хозяйства и пастбищ Нагчу и Центром охраны природы Шан-Шуй. Это первый случай, когда изображение животного было снято в этом районе.
Кошка Темминка является национальным охраняемым животным первого класса и классифицируется как «находящийся под угрозой исчезновения» Международным союзом охраны природы (МСОП) в его Красной книге видов, находящихся под угрозой исчезновения.
В рамках проекта была создана сеть мониторинга с 197 инфракрасными камерами, охватывающая 11 уездов и районов Нагчу.