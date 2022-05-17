Лхаса, Китай, 17 мая 2022, 04:55 — REGNUM Редкая кошка Темминка была замечена в городе Нагчу Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщило местное управление лесного хозяйства и пастбищ, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Пабло Пикассо. Кошка, пожирающая птицу. 1939
Пабло Пикассо. Кошка, пожирающая птицу. 1939

Кошка Темминка была запечатлена инфракрасными камерами во время проекта по исследованию биоразнообразия, который был совместно проведен бюро лесного хозяйства и пастбищ Нагчу и Центром охраны природы Шан-Шуй. Это первый случай, когда изображение животного было снято в этом районе.

Кошка Темминка является национальным охраняемым животным первого класса и классифицируется как «находящийся под угрозой исчезновения» Международным союзом охраны природы (МСОП) в его Красной книге видов, находящихся под угрозой исчезновения.

«Появление редких видов является свидетельством улучшения окружающей среды в городе», — сказал заместитель директора городского бюро лесного хозяйства и пастбищ, добавив Мао Шипин, что они будут и дальше укреплять сеть мониторинга и проводить долгосрочную систематическую исследовательскую работу.

В рамках проекта была создана сеть мониторинга с 197 инфракрасными камерами, охватывающая 11 уездов и районов Нагчу.