Лхаса, Китай, 17 мая, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Редкая кошка Темминка была замечена в городе Нагчу Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщило местное управление лесного хозяйства и пастбищ, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Пабло Пикассо. Кошка, пожирающая птицу. 1939

Кошка Темминка была запечатлена инфракрасными камерами во время проекта по исследованию биоразнообразия, который был совместно проведен бюро лесного хозяйства и пастбищ Нагчу и Центром охраны природы Шан-Шуй. Это первый случай, когда изображение животного было снято в этом районе.

Кошка Темминка является национальным охраняемым животным первого класса и классифицируется как «находящийся под угрозой исчезновения» Международным союзом охраны природы (МСОП) в его Красной книге видов, находящихся под угрозой исчезновения.

«Появление редких видов является свидетельством улучшения окружающей среды в городе», — сказал заместитель директора городского бюро лесного хозяйства и пастбищ, добавив Мао Шипин , что они будут и дальше укреплять сеть мониторинга и проводить долгосрочную систематическую исследовательскую работу.

В рамках проекта была создана сеть мониторинга с 197 инфракрасными камерами, охватывающая 11 уездов и районов Нагчу.