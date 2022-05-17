Красноярск, , 04:55 — REGNUM Во вторник, 17 мая, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +27… +29 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Май © Андрей Никитин

В 08:30 на Театральной площади было +18 °C.

Ночью с 17 на 18 мая ожидается до +14… +16 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В среду, 18 мая, в Красноярске до +25… +31 °C, облачно с прояснением, небольшой дождь. Ночью — до +11… +15 °C, облачно, без осадков.

В четверг, 19 мая, в Красноярске ожидается до +25… +29 °C днём и до +14… +16 °C ночью. Облачно, ночью временами небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 17−18 мая в Красноярске ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами. В Туве — чрезвычайная пожарная опасность V класса.

17−20 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохранится опасность схода единичных снежных лавин.

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