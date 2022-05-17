Пекин, , 04:46 — REGNUM Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае, важный экономический показатель, вырос на 4% в годовом исчислении за первые четыре месяца этого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 16 мая агентство Синьхуа.

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По данным бюро, этот показатель был на 2,5 процентных пункта ниже, чем в период с января по март. По данным бюро, только в апреле объем промышленного производства снизился на 2,9% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем. В период с января по апрель объем добычи полезных ископаемых вырос в годовом исчислении на 10,4%, что является самым быстрым показателем среди трех основных промышленных секторов.

По данным бюро, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 3,2%, в то время как производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и воды выросли на 5%. Высокотехнологичный производственный сектор продемонстрировал выдающиеся показатели за этот период, при этом объем производства с добавленной стоимостью вырос на 11,5% в годовом исчислении.

Что касается производства, то выпуск электромобилей заметно увеличился на 112,7%, в то время как производство солнечных батарей и базовых станций мобильной связи подскочило на 27,5% и 25,9% в годовом исчислении соответственно.

Пресс-секретарь бюро Фу Линхуэй заявил, что в настоящее время на промышленный сектор оказывают давление такие факторы, как недостаточный рыночный спрос, затрудненные производственные цепочки и цепочки поставок, а также более высокие производственные издержки, повторив, что целостная промышленная система страны и мощный вспомогательный потенциал остались неизменными.

Фу добавил, что благодаря усилиям по сдерживанию пандемии COVID-19, улучшению транспорта и логистики, а также поддержке предприятий в преодолении трудностей промышленное производство пойдет на поправку. Объем промышленного производства используется для измерения деятельности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $2,95 млн).