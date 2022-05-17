Пекин, 17 мая, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае, важный экономический показатель, вырос на 4% в годовом исчислении за первые четыре месяца этого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным бюро, этот показатель был на 2,5 процентных пункта ниже, чем в период с января по март. По данным бюро, только в апреле объем промышленного производства снизился на 2,9% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем. В период с января по апрель объем добычи полезных ископаемых вырос в годовом исчислении на 10,4%, что является самым быстрым показателем среди трех основных промышленных секторов.

По данным бюро, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 3,2%, в то время как производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и воды выросли на 5%. Высокотехнологичный производственный сектор продемонстрировал выдающиеся показатели за этот период, при этом объем производства с добавленной стоимостью вырос на 11,5% в годовом исчислении.

Что касается производства, то выпуск электромобилей заметно увеличился на 112,7%, в то время как производство солнечных батарей и базовых станций мобильной связи подскочило на 27,5% и 25,9% в годовом исчислении соответственно.

Пресс-секретарь бюро Фу Линхуэй заявил, что в настоящее время на промышленный сектор оказывают давление такие факторы, как недостаточный рыночный спрос, затрудненные производственные цепочки и цепочки поставок, а также более высокие производственные издержки, повторив, что целостная промышленная система страны и мощный вспомогательный потенциал остались неизменными.

Фу добавил, что благодаря усилиям по сдерживанию пандемии COVID-19, улучшению транспорта и логистики, а также поддержке предприятий в преодолении трудностей промышленное производство пойдет на поправку. Объем промышленного производства используется для измерения деятельности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $2,95 млн).