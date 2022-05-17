Пекин, , 04:42 — REGNUM Инвестиции Китая в развитие недвижимости сократились на 2,7% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с приростом на 0,7%, зафиксированным в первом квартале, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 16 мая агентство Синьхуа.

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По данным бюро, общий объем инвестиций в недвижимость за этот период составил 3,92 трлн юаней (около $578 млрд). Инвестиции в жилые здания составили 2,95 трлн юаней, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи коммерческого жилья в пересчете на площадь за первые четыре месяца составили 397,68 млн квадратных метров, что на 20,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении продажи коммерческого жилья упали на 29,5% до 3,78 трлн юаней за четырехмесячный период.

Индекс климата для развития недвижимости, составленный бюро, в апреле составил 95,89 пункта. Финансовые власти Китая в воскресенье заявили, что нижний предел процентных ставок по кредитам на покупку первого жилья будет снижен.

По данным центрального банка, этот шаг направлен на укрепление принципа, согласно которому «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций», поддержку лучшей политики в области недвижимости, основанной на местных условиях, и содействие здоровому развитию рынка недвижимости страны.