Пекин, 17 мая, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в основной капитал неуклонно росли в течение первых четырех месяцев этого года, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Инвестиции в основной капитал подскочили на 6,8% по сравнению с предыдущим годом до 15,35 трлн юаней (около $2,26 трлн) за первые четыре месяца, говорится в заявлении Национального бюро статистики.

Рост замедлился по сравнению с увеличением на 9,3%, зарегистрированным в первом квартале. В апреле инвестиции в основной капитал снизились на 0,82% по сравнению с предыдущим месяцем. С января по апрель инвестиции частного сектора в основной капитал увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 8,69 трлн юаней.

Несмотря на возобновление случаев заражения COVID-19, инвестиции Китая в строительство инфраструктуры выросли на 6,5% в годовом исчислении за первые четыре месяца этого года. Инвестиции в высокотехнологичное производство и сектор высокотехнологичных услуг заметно выросли, увеличившись за этот период на 25,9% и 13,2% в годовом исчислении.

В секторах здравоохранения и образования также наблюдался рост инвестиций на 24,9% и 12,5% за этот период. Инвестиции традиционно были ключевым двигателем роста. В условиях вспышек COVID-19 и растущего понижательного давления на экономику? Китай подчеркнул роль эффективных инвестиций в стимулировании роста.