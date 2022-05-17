Пекин, , 04:36 — REGNUM Ожидается, что экономика Китая постепенно восстановится по мере того, как страна добьется значительных результатов в борьбе с эпидемией и начнет действовать политика, стимулирующая экономический рост, заявил представитель Национального бюро статистики КНР Фу Линхуэй, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Экономика страны пострадала от внутреннего всплеска случаев заболевания COVID-19 в апреле, но последствия являются «кратковременными и внешними», сказал Фу.

«Фундаментальные основы китайской экономики остаются неизменными. Общие тенденции экономических преобразований, модернизации и качественного развития остаются неизменными. Существует много благоприятных условий для стабилизации экономики и достижения ожидаемых целей развития», — сказал он.

Заглядывая в будущее, Китай усилит корректировку макроэкономической политики, чтобы гарантировать, что экономика работает в соответствующем диапазоне, сказал он.