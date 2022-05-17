Пекин, 17 мая, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Ожидается, что экономика Китая постепенно восстановится по мере того, как страна добьется значительных результатов в борьбе с эпидемией и начнет действовать политика, стимулирующая экономический рост, заявил представитель Национального бюро статистики КНР Фу Линхуэй, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Экономика страны пострадала от внутреннего всплеска случаев заболевания COVID-19 в апреле, но последствия являются «кратковременными и внешними», сказал Фу.

«Фундаментальные основы китайской экономики остаются неизменными. Общие тенденции экономических преобразований, модернизации и качественного развития остаются неизменными. Существует много благоприятных условий для стабилизации экономики и достижения ожидаемых целей развития», — сказал он.

Заглядывая в будущее, Китай усилит корректировку макроэкономической политики, чтобы гарантировать, что экономика работает в соответствующем диапазоне, сказал он.