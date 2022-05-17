Партизанск, Приморский край, 17 мая, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В полицию Партизанска обратился 82-летний местный житель и сказал, что хочет добровольно сдать несколько тысяч патронов. Пенсионер хранил боеприпасы с 2021 года, когда уволился из школы, в которой проработал более 35 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД По Приморью.

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Мужчина узнал об акции «Сдай оружие» и операции «Оружие» и принёс боеприпасы в полицию. Всего его запас составил 9300 патронов калибра 5,6 мм, семь штук — калибра 7,62 мм, один патрон калибра 9 мм и 12 учебных запалов для гранат. Ему полагается за добровольную сдачу арсенала вознаграждение в 9308 рублей.

Откуда бывший учитель взял столько патронов — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии вынесен приговор жителю сельского поселения Экажево, у которого дома нашли пистолет и гранату. Ранее судимого 37-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывного устройства и отправили в колонию строгого режима на три с половиной года. Ему также присужден штраф в размере 50 000 рублей.