Пекин, 17 мая, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Розничные продажи потребительских товаров в Китае снизились на 0,2% в годовом исчислении за первые четыре месяца этого года, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Юань

Согласно данным Национального бюро статистики КНР (NBS), розничные продажи потребительских товаров в стране за этот период составили 13,81 трлн юаней (около $2 трлн).

Только в апреле розничные продажи сократились на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,95 трлн юаней.