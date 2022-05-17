Пекин, 17 мая, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, средний уровень безработицы в городах Китая за первые четыре месяца этого года составил 5,7%, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Безработица

По данным Национального бюро статистики КНР, за этот период было создано в общей сложности 4,06 млн новых рабочих мест в городах. Только в апреле уровень безработицы в городах Китая составил 6,1%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в марте. Этот показатель среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, составляющих большинство на рынке труда, составил 5,3%.

Согласно данным опроса, уровень безработицы в 31 крупном городе в апреле составил 6,7%. Уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в исследовании занятости в городских районах, включая трудовых мигрантов в городах.

Согласно отчету правительства о работе, Китай стремится создать более 11 млн новых рабочих мест в городах и сохранить уровень безработицы в городах на уровне не более 5,5% в 2022 году.