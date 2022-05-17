Пекин, 17 мая, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Официальные данные показали в понедельник, что инвестиции в основной капитал Китая неуклонно росли в течение первых четырех месяцев этого года, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Markgraf-Ave Инвестиции

Инвестиции в основной капитал подскочили на 6,8% по сравнению с предыдущим годом до 15,35 трлн юаней (около $2,26 трлн) за первые четыре месяца, говорится в заявлении Национального бюро статистики.

Рост замедлился по сравнению с увеличением на 9,3%, зарегистрированным в первом квартале. В апреле инвестиции в основной капитал снизились на 0,82% по сравнению с предыдущим месяцем.

С января по апрель инвестиции частного сектора в основной капитал увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 8,69 трлн юаней.