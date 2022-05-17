Москва, 17 мая, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Профильные кафедры вузов из России могут появиться в университетах Донбасса уже к началу следующего учебного года, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуеваева.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия! Донбасс! Крым!

«Сейчас как раз министерство науки и высшего образования ведет над этим работу, чтобы в университетах Донецка и Луганска была возможность получать двойные дипломы и чтобы профильные кафедры при университетах открывались», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Разуваевой, власти работают по этому вопросу, чтобы выпускники школ 2022 года уже смогли поступить на эти кафедры. Предполагается, что вопрос удастся решить уже в ближайшее время. Разуваева отметила, что сейчас в российские высшие учебные заведения переводят студентов не только из Донецкой и Луганской народных республик, но и из тех стран, где власти ведут себя «не очень корректно».

Разуеваева подчеркнула, что студентам Донбасса уже предоставляют возможность пройти необходимую реаттестацию и перевестись в вузы в России. При этом им доступны и бюджетные места в российских университетах.