Пекин, 17 мая, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали кандидатную вакцину против COVID-19 из мозаичных наночастиц, которая может защитить от инфекции, вызванной различными вариантами COVID-19, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

Ученые из Университета Сунь Ятсена, Первой дочерней больницы Медицинского университета Гуанчжоу и Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун разработали вакцину из четырехвалентных мозаичных наночастиц, содержащую спайковые белки из прототипа SARS-CoV-2 и трех основных штаммов, включая «Альфа», «Бета» и «Гамма».

Известно, что вирусный спайковый белок играет решающую роль в прикреплении вируса и слиянии с клеткой-хозяином, и поэтому большинство антител, нейтрализующих вирусную инфекцию, нацелены на спайковый белок.

Однако мутации вируса, через мутацию спайковых белков в значительной степени приводят к широкой резистентности к антителам и иммунному побегу от сыворотки, вызванной вакцинацией, что создает дополнительную неопределенность в отношении эффективности существующих вакцин.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Nature Communications, показано, что наночастица вызывает эквивалентные или превосходные нейтрализующие антитела против различных штаммов у мышей и нечеловеческих приматов с лишь небольшим снижением титров нейтрализации против наследственного штамма.

Они также протестировали вакцину против «Омикрона» и «Лямбда»-варианта коронавируса. Согласно исследованию, два варианта лишь незначительно снижали эффективность нейтрализации сывороток, индуцированных вакциной, что позволяет предположить, что индуцированные сыворотки могут вызывать широкие защитные реакции антител к циркулирующим вариантам.