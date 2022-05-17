Вашингтон, 17 мая, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Успешное испытание перспективного прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) провели Военно-воздушные силы США. Об этом 16 мая сказано в заявлении ВВС.

US Air Force Гиперзвуковая ракета

Пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разработанной в рамках программы ARRW, состоялся 14 мая с южного побережья Калифорнии. Он был впервые осуществлён с воздушного носителя — стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress. Уточняется, что после отделения от самолёта ракета достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

«Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС», — заявил руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США могут вывести на орбиту в марте 2023 года два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.