Пекин, 17 мая, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Доля китайского юаня в корзине специальных прав заимствования (SDR) Международного валютного фонда (МВФ) выросла с 10,92% до 12,28%, сообщил центральный банк Китая на своем официальном сайте, передает агентство Синьхуа.

Юань

SDR — это международный резервный актив, дополняющий официальные резервы государств-членов, который может быть обменен правительствами на свободно используемые валюты в случае необходимости. В 2016 году МВФ включил юань в свою корзину SDR в качестве пятой валюты, наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом.

В настоящее время китайский юань занимает третье место по весу в корзине SDR после доллара США и евро. По данным Народного банка Китая, новая корзина SDR вступит в силу 1 августа этого года. Китай продолжит продвигать реформы и открытость финансового рынка, создавая лучшие условия для зарубежных инвесторов, заявили в банке.