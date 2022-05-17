Пекин, , 04:17 — REGNUM Согласно статье, опубликованной в рецензируемом медицинском журнале, многостороннее вмешательство под руководством деревенского врача привело к значительному улучшению контроля артериального давления среди сельских жителей Китая, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Гипертония ru.torange.biz

Научный сотрудник Первой больницы Китайского медицинского университета Сунь Инсянь и его команда проверили эффективность комплексного вмешательства для контроля артериального давления, проведенного сельскими врачами в сельской местности Китая. Тестирование было частью первого этапа проекта по борьбе с гипертонией в сельской местности Китая, совместно организованного рядом китайских институтов и Университетом Тулейна.

В период с 8 мая по 28 ноября 2018 года исследователи набрали 33 995 человек из 326 деревень, в которых был постоянный сельский врач. Участники были в возрасте 40 лет и старше, давление которых без вмешательства составляло 140/90 миллиметров ртутного столба или выше, или у них было кровяное давление было 130/80 мм рт. ст. или выше во время лечения.

Деревни были выбраны случайным образом для получения либо комплексного вмешательства под руководством деревенского врача, либо расширенной стандартной медицинской помощи.

В группе вмешательства обученные сельские врачи назначали и титровали антигипертензивные препараты на основе стандартного протокола под наблюдением врачей первичной медико-санитарной помощи. Они также провели медицинский коучинг по домашнему мониторингу артериального давления, изменению образа жизни и соблюдению режима приема лекарств.

В исследовании был сделан вывод, что вмешательство деревенского врача привело к статистически значимому улучшению контроля артериального давления в сельской местности Китая по сравнению с результатами улучшенной стандартной медицинской помощи. Исследователи полагают, что эффективная стратегия внедрения может быть расширена в других странах с низким и средним уровнем дохода и использована для борьбы с гипертонией. Результаты исследования были опубликованы онлайн в журнале The Lancet.