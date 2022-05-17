Пекин, , 04:12 — REGNUM Полиция Китая значительно усилила борьбу с экономическими преступлениями за прошедший год, развернув кампании по всей стране, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

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По данным Министерства общественной безопасности Китая, полиция страны пресекла более 77 000 экономических преступлений в 2021 году, возместив убытки в размере 28 млрд юаней (около $4,1 млрд). По всей стране были развернуты кампании по повышению осведомленности и дальнейшему предоставлению широкой общественности и различным субъектам рынка возможностей для выявления экономических преступлений и защиты их законных прав и интересов.

Далее, на основе предупреждения и нейтрализации основных рисков, органы общественной безопасности будут добиваться устойчивого прогресса в предотвращении и борьбе с переводом незаконных денег за границу с использованием оффшорных компаний и подпольных банков, а также в поиске лиц, скрывающихся за границей от экономических преступлений, согласно министерству.