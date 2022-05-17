Пекин, 17 мая, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Полиция Китая значительно усилила борьбу с экономическими преступлениями за прошедший год, развернув кампании по всей стране, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства общественной безопасности Китая, полиция страны пресекла более 77 000 экономических преступлений в 2021 году, возместив убытки в размере 28 млрд юаней (около $4,1 млрд). По всей стране были развернуты кампании по повышению осведомленности и дальнейшему предоставлению широкой общественности и различным субъектам рынка возможностей для выявления экономических преступлений и защиты их законных прав и интересов.

Далее, на основе предупреждения и нейтрализации основных рисков, органы общественной безопасности будут добиваться устойчивого прогресса в предотвращении и борьбе с переводом незаконных денег за границу с использованием оффшорных компаний и подпольных банков, а также в поиске лиц, скрывающихся за границей от экономических преступлений, согласно министерству.