Красноярск, , 04:09 — REGNUM На окраине Красноярска утром 17 мая был потушен пожар, вспыхнувший в производственном здании по адресу ул. Монтажников, 58. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар Pixabay.com

Информация о возгорании в промзоне на правобережье краевой столицы поступала в дежурную часть в 22:54 по местному времени (18:54 мск) 16 мая. Прибывшие на место пожара расчёты обнаружили, что огнём охвачено производственное здание на площади приблизительно 1500 кв. метров.

По данным ведомства, в 01:46 17 мая пожар был локализован.

пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю «В 06:15 (крск) 17.05.2022 пожар ликвидирован на площади 1500 квадратных метров».

В качестве возможной причины пожара рассматривается возгорание электрощитовой, расположенной в пристройке здания. Пострадавших в результате пожара нет. В его тушении было задействовано 62 человека и 22 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Новоасбест Свердловской области при пожаре погиб мужчина 1944 года рождения.

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