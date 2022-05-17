Владивосток, 17 мая, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Прокуратура Хасанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в составе группы лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Стены тюрьмы Mariya Sarkazm

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В марте 2003 года четверо мужчин в ходе конфликта на фоне финансовых разногласий сильно избили своего знакомого, от полученных травм он скончался. Тело они вывезли за пределы посёлка Зарубино, сожгли и захоронили в лесу, желая избежать уголовной ответственности.

Преступление раскрыли через пять лет, и в 2009 году трое участников расправы были осуждены к реальному лишению свободы, четвертому мужчине удалось скрыться.

В результате розыска удалось установить местонахождение беглеца — он был задержан в апреле на Сахалине и заключён под стражу.

Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленском районе Якутии 50-летняя местная жительница призналась в убийстве, совершённом 19 лет назад.