Гавана, , 04:00 — REGNUM Шагом в правильном направлении назвал МИД Кубы решение Вашингтона о снятии ряда ограничений визового и финансового характера, касающихся граждан островного государства. Соответствующее заявление было опубликовано 16 мая пресс-службой кубинского ведомства.

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Власти США объявили о ряде «позитивных, но очень ограниченных по масштабу мер в отношении Кубы», касающихся вопросов виз, миграции, денежных переводов гражданам и финансовых операций с негосударственным сектором. Во внешнеполитическом ведомстве Кубы назвали данное решение «ограниченным шагом в правильном направлении» в ответ на осуждение санкционных мер со стороны народа и властей Кубы.

При этом МИД Кубы отмечает, что Вашингтон не стремится к снятию торгово-экономического эмбарго, введённого против островного государства в 60-х годах. Гавана считает правильным дождаться конкретных шагов со стороны США, чтобы понять масштаб намерений американских властей.

«Правительство Кубы вновь заявляет о своей готовности начать уважительный диалог на равноправной основе с правительством Соединенных Штатов на основе Устава Организации Объединенных Наций, без вмешательства во внутренние дела и при полном уважении независимости и суверенитета», — сказано в заявлении МИД Кубы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден распорядился увеличить штат сотрудников американской дипмиссии в Гаване.

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