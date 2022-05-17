Джакарта, 17 мая, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Число погибших в результате аварии с пассажирским автобусом в Индонезии выросло до 15 человек, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По последним данным, в результате аварии пострадали 16 человек, еще 15 погибли. При предварительной версии, водитель пассажирского автобуса мог быть сильно уставшим, из-за чего и потерял управление транспортным средством. Это, предполагают в полиции, и привело к трагедии. Отмечается, что всех пострадавших уже доставили в больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая пассажирский автобус перевернулся на дороге Сурабая — Моджокерто на острове Ява в Индонезии. По первым данным, в аварии погибли 13 человек, еще более десяти получили травмы различной степени тяжести.