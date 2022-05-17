Краснодар, 17 мая, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края прекратил производство по иску кредитора ПАО «Новороссийский морской торговый порт», требовавшего взыскать с ответчика более 324 млн рублей. Исковое заявление оставлено без рассмотрения. Определение судьи Бондаренко может быть обжаловано в установленном законом порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Прекращению производства по делу предшествовало ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения. Детали вердикта пока не сообщались.

Компания «Оптимус» обратилась в суд в интересах ООО «Терминал «МЕГА», потребовав взыскать с порта в адрес терминала упущенные доходы от простоя имущества (площадки «Нижняя» припортового контейнерного терминала) в период с 15 ноября 2017 года по 19 августа 2019 года. Сумма составила 4 418 480 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ. Также истец требовал взыскать убытки, которые, по его мнению, были вызваны уменьшением конкурсной массы на расходы на ответственное хранение имущества — площадки «Нижняя» — в тот же период. Запрошенная сумма — 17,346 млн рублей. И, наконец, третье требование связано с убытками, которые, по словам истца, исчисляются как разница между ценой по сделке оставления предмета залога за собой и рыночной ценой имущества. Она была заключена в августе 2019 года.

Напомним, ранее судом было прекращено производство по иску к порту на сумму более 434 млн рублей. Истец выступал в интересах ОАО «МЕГА».

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