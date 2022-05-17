Хабаровск, , 03:44 — REGNUM Хабаровский край превышает среднероссийский показатель по объемам тушения возгораний в первые сутки.

Пожар в лесу Pixabay

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«Наш процент 96, по стране 88%. Это результат общей слаженной работы. Но стремиться надо к 10%. Важнейшая задача — защитить населенные пункты от пожаров, сохранить все дачные поселки. Мы в этом году увеличили противопожарную авиагруппировку на пять воздушных судов. Сейчас в нашем распоряжении 18 самолетов и вертолетов. Укомплектованность по пожарным не просто полная, а есть хороший задел из специалистов. Надо повышать ответственность местных органов власти, граждан. Жестко наказывать поджигателей — тех, кто наносит ущерб природе и людям», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В регионе парашютистов-десантников насчитывается 305 человек, общая численность наземных формирований — 376 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на реализацию мероприятий по предупреждению пожаров, охрану и восстановление лесных ресурсов в Пензенской области направят 83 млн рублей. Из них более 17 млн рублей выделяется на приобретение лесопожарной спецтехники.