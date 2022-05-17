Токио, , 03:43 — REGNUM Президент компании Renault Жан-Доминик Сенар назвал решение о полном уходе автопроизводителя с российского рынка «очень болезненным», а передачу её доли в АвтоВАЗе РФ необходимым для сохранения рабочих мест. Об этом говорится в показанных 17 мая отрывках из интервью Сенара японскому телеканалу NHK.

Renault Logan Serjio Zenkov

Жан-Доминик Сенар «Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тысяч наших сотрудников, поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции».

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва постарается сохранить бо́льшую часть коллектива, работающего непосредственно на заводе Renault и на смежных предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, подписано соглашений о передаче российских активов группы Renault России. Акции Renault переходят в собственность города Москвы, а акции АвтоВАЗа государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

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