Глава Renault назвал решение об уходе компании из России очень болезненным
Токио, 17 мая, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Президент компании Renault Жан-Доминик Сенар назвал решение о полном уходе автопроизводителя с российского рынка «очень болезненным», а передачу её доли в АвтоВАЗе РФ необходимым для сохранения рабочих мест. Об этом говорится в показанных 17 мая отрывках из интервью Сенара японскому телеканалу NHK.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва постарается сохранить бо́льшую часть коллектива, работающего непосредственно на заводе Renault и на смежных предприятиях.
Как сообщало ИА REGNUM, подписано соглашение о передаче российских активов группы Renault России. Акции Renault переходят в собственность города Москвы, а акции АвтоВАЗа государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».
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