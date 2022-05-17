Женева, Швейцария, 17 мая, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Отказаться от пожертвований, которые были сделаны производителями алкогольной продукции, призвали медики Фонд Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Открытое письмо ученых было опубликовано 16 мая в научном журнале BMJ Global Health.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

В письме указывается, что в подавляющем большинстве случаев интересы производителей алкогольной продукции противоречат решению задач общественного здравоохранения. Следовательно, ВОЗ нужны меры, защищающие организацию от влияния индустрии по производству алкоголя. Исследователи отмечают, что существующие положения ВОЗ не соответствуют данным требованиям.

Фонд ВОЗ (WHO Foundation) — некоммерческая организация, главной её задачей является привлечение негосударственных источников финансирования с целью обеспечения работы ВОЗ. В марте 2021 года Фондом ВОЗ был опубликован первый пакет документов, определявших порядок привлечения средств, а также допустимость пожертвований от представителей различных сфер бизнеса. Производители разных форм и видов оружия, табачных изделий и алкоголя изначально были внесены в «красный список» организаций, пожертвования от которых строго запрещены к приёму организацией.