Москва, 17 мая, 2022, 03:29 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от федерального государственного унитарного предприятия «ВГТРК», которое в числе прочего включает в себя четыре крупных российских телеканала, ряд радиокомпаний, поступило два иска. Ответчиками по ним выступают юрлица американской корпорации Google — Google Ireland Limited, ООО «ГУГЛ», Google Commerce Limited и Google LLC. Оба заявления пока к производству не приняты. Вероятно, причиной обращения в суд стала блокировка телеканалов медиахолдинга в сервисе YouTube, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оба иска поступили в судебную инстанцию 12 мая 2022 года, но детали пока не сообщались.

Напомним, блокировки аккаунтов российских СМИ в YouTube без адекватных причин — явление в последнее время частое. Например, в мае 2022 года сервис американской корпорации Google заблокировал аккаунт телеканала «ЛенТВ24» из-за трансляции на нём празднования Дня Победы.

В свою очередь телеканалу «Царьград», чей аккаунт также был заблокирован, через суд удалось взыскать 1 млрд рублей неустойки. Данные средства планируется направить на поддержку специальной военной операции России на Украине.