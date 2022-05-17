Токио, 17 мая 2022, 03:20 — REGNUM Президент компании Renault Жан-Доминик Сенар заявил о намерении автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi создать для разработки и производства электромобилей новую компанию. Об этом говорится в показанных 17 мая отрывках из интервью Сенара японскому телеканалу NHK.
По словам президента Renault, в Японию он прибыл специально для переговоров с коллегами по вопросу создания специализирующейся на электромобилях компании.
Напомним, в январе альянс Renault — Nissan — Mitsubishi заявил о планах инвестировать в развитие технологий по созданию электромобилей €23 млрд в течение ближайших пяти лет.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо обсудил с генеральным директором американской компании Tesla Илоном Маском сотрудничество в сфере технологий для электромобилей.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии встретился с главой компании Tesla