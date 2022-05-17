Владивосток, , 03:07 — REGNUM Во Владивостоке врачи провели непростую операцию пациентке 86 лет с ишемическим инсультом. Без разрезов и наркоза рентген-хирурги Приморской краевой клинической больницы №1 удалили тромб в головном мозге женщине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Операция Neurochirurgie.be

Читайте также: В Хабаровске благодаря нацпроекту провели первую сосудистую операцию

Операция длилась не более 30 минут под местной анестезией и сразу после поступления кровотока у пациентки восстановились движение в конечностях и речь.

«Пациентка поступила в больницу 27 апреля в тяжелом состоянии с инсультом, были практически неподвижны левая рука и нога, она не разговаривала. Принимала препараты, разжижающие кровь, что является противопоказанием для проведения традиционных вмешательств при инсульте. При оперативном обследовании была выявлена закупорка крупного сосуда, приняли решение проводить манипуляции в рентген-операционной», — рассказал заведующий отделением для больных с инсультами крайбольницы №1, главный внештатный специалист по вопросам острого нарушения мозгового кровообращения министерства здравоохранения края Дмитрий Хан.

Такие методы оказания помощи эффективны при быстрой доставке пациента в больницу после обнаружения первых симптомов инсульта.

«Успех этой истории в том, что пациентка была доставлена в больницу через два часа после обнаружения симптомов инсульта. И это самое главное и самое важное, что способствует полноценному восстановлению человека. Для того, чтобы мы могли применять современные методы лечения и растворять тромбы с помощью лекарств или извлекать с помощью специальных инструментов без традиционных операций, необходимо, чтобы такие пациенты поступали вовремя, в течение 4,5 часов с момента обнаружения первых симптомов инсульта», — добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в краевой клинической больнице №1 им. Сергеева в Хабаровске провели первую операцию по тромбаспирации (лечение сосудистых заболеваний головного мозга), благодаря которой у пациента происходит восстановление кровоснабжения тканей головного мозга. Методика позволяет пациентам восстановиться после перенесенного инсульта, однако оперировать человека необходимо оперативно, в «золотой час».