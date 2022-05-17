Гавана, , 03:03 — REGNUM Численность сотрудников посольства США в Гаване распорядился увеличить в связи с расширением консульских услуг на Кубе президент США Джозеф Байден. Об этом 16 мая сообщила представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге.

Флаги Кубы и США Gosindex.ru

Как уточнила чиновница, президент США распорядился увеличить штат посольства США в Гаване, соблюдая соответствующие правила безопасности. По словам чиновницы, в последние несколько месяцев администрация Белого дома работала над планом по расширению консульских услуг в диппредставительстве США на Кубе.

Представитель американской администрации пояснила, что в Гаване планируется обеспечить наличие персонала на уровне, позволяющем начать обработку всех 20 тыс. иммиграционных виз в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США расширили консульские услуги на Кубе и отменили ограничения на платежи и денежные переводы семьям кубинцев, проживающих в США.

Читайте ранее в этом сюжете: США расширили консульские услуги на Кубе и отменили ограничения на платежи