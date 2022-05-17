Гавана, 17 мая 2022, 03:03 — REGNUM Численность сотрудников посольства США в Гаване распорядился увеличить в связи с расширением консульских услуг на Кубе президент США Джозеф Байден. Об этом 16 мая сообщила представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге.
Как уточнила чиновница, президент США распорядился увеличить штат посольства США в Гаване, соблюдая соответствующие правила безопасности. По словам чиновницы, в последние несколько месяцев администрация Белого дома работала над планом по расширению консульских услуг в диппредставительстве США на Кубе.
Представитель американской администрации пояснила, что в Гаване планируется обеспечить наличие персонала на уровне, позволяющем начать обработку всех 20 тыс. иммиграционных виз в год.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что США расширили консульские услуги на Кубе и отменили ограничения на платежи и денежные переводы семьям кубинцев, проживающих в США.
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