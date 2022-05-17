Москва, 17 мая 2022, 02:59 — REGNUM Ремонтно-реставрационный контракт, направленный на сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Монумент в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому», будет подписан с единственным участником соответствующего тендера. Договор стоимостью 361 842 376,49 рубля числится в стадии подписания поставщиком услуги, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку закупки.
Монумент, который установили в 1964 году на проспекте Мира, 111 в Москве, должны привести в должный вид не позднее конца ноября 2023 года. Работы рассчитаны на два этапа. В документации уточнялось, что объект находится в не удовлетворительном состоянии.
Относительно начальной цены (более 362,93 млн рублей) контракт подешевел несущественно.
Победителем признали ООО «Реставрационная мастерская «Наследие» из Санкт-Петербурга. Компания создана в марте 2022 года. Владелец — Ольга Щедрова, директор — Юрий Щедров. В компании числятся около 90 сотрудников. Юрлицо ранее выступало исполнителем как минимум 200 госконтрактов на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей.