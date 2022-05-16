Москва, 17 мая, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Ремонтно-реставрационный контракт, направленный на сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Монумент в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому», будет подписан с единственным участником соответствующего тендера. Договор стоимостью 361 842 376,49 рубля числится в стадии подписания поставщиком услуги, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку закупки.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Монумент «Покорителям космоса»

Монумент, который установили в 1964 году на проспекте Мира, 111 в Москве, должны привести в должный вид не позднее конца ноября 2023 года. Работы рассчитаны на два этапа. В документации уточнялось, что объект находится в не удовлетворительном состоянии.

Относительно начальной цены (более 362,93 млн рублей) контракт подешевел несущественно.