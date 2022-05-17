Багдад, , 02:55 — REGNUM Боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили два нападения в провинции Дийяла на востоке Ирака, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

Флаг Ирака Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Сообщается, что боевики напали на ферму возле города Удхеим в северной части провинции. Они застрелили троих мирных жителей, которые работали на ферме. Второе нападение произошло у города Абу-Саида. Там террористы подорвали бомбу на дороге, в результате чего погиб один полицейский, еще трое сотрудников полиции получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая ВВС Ирака уничтожили базу террористов в Иракском Курдистане. Не менее шестерых террористов были ликвидированы в ходе авиаудара.

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