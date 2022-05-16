Владивосток, 17 мая, 2022, 02:54 — ИА Регнум. В Приморье отличившиеся студенты среднего профессионального образования будут получать губернаторскую стипендию.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Студенты

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«С 1 сентября вводим повышенную стипендию для студентов колледжей, которые помимо успешной учебы отличаются в профессиональном мастерстве, активны в общественной и спортивной деятельности. Увеличение составит до 50%. А 150 лучших студентов колледжей будут получать по 4000 рублей в месяц. Надеюсь, что это будет мотивировать ребят учиться усерднее и развивать свои навыки», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко.

Сейчас студенты приморских колледжей получают стипендию в размере 547,6 рубля в месяц. Было предложено с 1 сентября увеличить академическую стипендию до 732 рублей в месяц, а социальную — до 1098 рублей.

На дополнительную поддержку учащихся учреждений среднего профессионального образования в бюджете Приморья на 2022 год предусмотрели дополнительно 29 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, липецкие депутаты предложили в пять раз увеличить стипендию студентам-медикам, обучающимся по целевому направлению.