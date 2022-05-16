Амман, 17 мая, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Иордании осуждает разгон палестинцев, который был устроен израильскими полицейскими после похорон в Иерусалиме. Об этом 16 мая сообщило агентство Petra со ссылкой иорданское внешнеполитическое ведомство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Иордании

В Аммане призвали Израиль прекратить провокации и соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом. В МИД отметили, что вход израильских сил безопасности на мусульманское кладбище абсолютно неприемлем.

В МИД также напомнили, что от рук силовиков в рамках разгона десятки палестинцев получили ранения и травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Иерусалиме прошли похорон Валида аш-Шарифа — палестинца, который погиб в ходе столкновений в городе. После погребения вспыхнули беспорядки. Израильская полиция применила против собравших специальные средства для разгона толпы. В результате пострадали по меньшей мере 37 палестинцев и несколько стражей правопорядка.