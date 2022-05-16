Владивосток, 17 мая, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» в преддверии летних путешествий объявила о снижении на 25% стоимости билетов по программе субсидированных перевозок из городов Дальнего Востока в Москву и обратно. Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ — как для социальных категорий пассажиров, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Programmes.putin.kremlin.ru Самолёт Аэрофлота

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Снижение цен будет временным — с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах «Аэрофлота» и «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.

Так, билет из Владивостока в Москву будет стоить для социальных категорий 5550 рублей, для детей до 12 лет — 4165, для остальных пассажиров — 7650 рублей.

Также до 30 июня снижены на 25% специальные тарифы между Москвой и городами РФ (за исключением полётов между Москвой и Калининградом/Симферополем), предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами. Таким образом, стоимость транзитной перевозки, оформленной одним авиабилетом через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена на четверть.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня авиаперелёты по маршруту Москва — Анадырь — Москва прекратит авиакомпания Utair.