Нью-Йорк, США, , 02:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 мая разнонаправленно на фоне карантинных мер в Китае и ухудшения прогноза по динамике экономики США. В символическом плюсе Dow Jones.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 26,76 пункта (0,08%), до уровня 32 223,42 пункта. S& P 500 подешевел на 15,88 пункта (0,39%), до уровня 4008,01 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 142,21 пункта (1,20%), до уровня 11 662,79 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,44 (2,23%), до уровня $111,95 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 мая — последнего рабочего дня недели — отскоком, прервавшим снижение, опустившее рынки до уровня весны 2021 года.

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