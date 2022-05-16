Вашингтон, 17 мая, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Сотрудничество с США в рамках приобретения многофункциональных истребителей F-35 начинает Греция, заявил 16 мая греческий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Глава греческого правительства выразил надежду, что указанный самолет все же появится на вооружении балканской страны. Мицотакис отметил, что Балканы являются хрупким регионом и «нужно поддерживать существование их европейской перспективы».

Он подчеркнул, что Греция опирается на форму сотрудничества «три плюс один», которая включает также США, Кипр и Израиль. По словам премьер-министра, отношения Афин и Вашингтона выходят за рамки истории и охватывают сферы обороны, безопасности, торговли, технологий и культурного взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая турецкий телеканал Ulusal Kanal передал о том, что США предложили Греции разместить истребители F-35 и F-15 на острове Крит.