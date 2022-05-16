Хельсинки, 17 мая, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Дебаты по возможному вступлению в НАТО завершились в парламенте Финляндии. Это следует из сообщения, 17 мая размещённого на сайте законодательного органа страны.

Финляндия

Вопрос вступления Финляндии в НАТО обсуждался более 14 часов, было выслушано 212 речей. По итогам дебатов вопрос был передан в Комитет по иностранным делам, которому предстоит подготовить ответное предложение на доклад парламента.

Затем в парламенте последуют новые дебаты, во время которых депутаты смогут выдвинуть встречные предложения. В случае выдвижения таких предложений вопрос будет вынесен на голосование.

После обсуждения в парламенте вопрос вновь будет возвращён в правительство, ему предстоит вынести официальное предложение, требующее одобрения у президента Финляндии.

После всех процедур заявка Финляндии будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Предполагается, что заявку доставит посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.