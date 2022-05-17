Якутск, , 02:23 — REGNUM На совещании по итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и федеральных экспертов в Якутию, власти рассмотрели вопросы совершенствования организации кардиологической и неврологической служб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Диспансеризация Https://adm44.ru

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«С появлением нового кардио-сосудистого центра в республике должна существенно снизиться смертность по кардиологическим заболеваниям, вырасти продолжительность жизни.

Главное, чтобы каждый пациент всегда находился под наблюдением врачей. Диспансеризация, особенно в условиях постковидных последствий, приобретает особое значение. Поэтому необходимо наращивать темпы охвата диспансеризацией и первичным медицинским осмотром», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Для снижения количества тяжёлых последствий инсультов после COVID-19 необходимо наращивать объёмы оперативной тромболитической терапии — растворения тромбов внутри сосуда при его закупорке.

В ходе совещания рассмотрены вопросы организации центра для пациентов с диагнозом «эпилепсия», что позволит поднять на качественно новый уровень диагностику, персонализированный фармакогенетический подбор противоэпилептических препаратов, внедрить в практику новые методы терапии эпилепсии.

«В республике методично создаётся необходимая инфраструктура для оказания качественной медицинской помощи, начиная со строительства ФАПов и врачебных амбулаторий, заканчивая специализированными центрами по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, закупается современное медицинское оборудование, готовятся медицинские кадры. Система для оказания медицинской помощи выстроена, сейчас нужно эффективно и умело её использовать», — добавил Айсен Николаев.

Снижение показателей по диспансеризации населения связано с пандемией коронавируса. Так, порядка 37% населения республики, это более 257 тыс. человек не посещали медучреждения больше двух лет.

Отмечается, что сейчас показатели диспансеризации улучшаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 30 апреля торжественно открыли кардиоцентр. Значимое событие приурочено к празднованию 100 лет со дня образования Якутской АССР.