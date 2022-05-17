Тунис, , 02:11 — REGNUM В результате взрыва, который произошёл в столичном доме министра внутренних дел Туниса Тауфика Шарфеддина, была ранена его супруга. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности страны 16 мая сообщает телеканал Sky News Arabia.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительной версии, взрыв прогремел в результате утечки бытового газа. В настоящее время супруга главы МВД находится в больнице с ожогами.

Отмечается, что министра и его супругу после происшествия посетил президент страны Каис Саид.

Напомним, Шарфеддин во время выборов в 2019 году руководил президентской кампанией Саида. На пост главы МВД он был назначен в октябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Медногорске Оренбургской области предположительно из-за утечки газа произошёл взрыв в двухэтажном жилом доме.

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