Берлин, , 02:09 — REGNUM Запад должен избегать эскалации вокруг ситуации на Украине и принимать «обдуманные действия», чтобы следовать такой политике. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 16 мая в интервью телеканалу RTL.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава правительства отметил, что западные страны не должны допустить победы России в рамках специальной военной операции. По его словам, другие стремления Запады были бы «ошибочны», поскольку РФ является ядерной державой.

Шольц вновь призвал вывести российские войска с Украины. Он добавил, что Москва и Киев должны достигнуть «соглашения», которое «не должно быть навязанным».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Олаф Шольц заявил, что Германия готова стать одной из стран — гарантов безопасности Украины.

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