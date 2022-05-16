Берлин, 17 мая, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Запад должен избегать эскалации вокруг ситуации на Украине и принимать «обдуманные действия», чтобы следовать такой политике. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 16 мая в интервью телеканалу RTL.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Глава правительства отметил, что западные страны не должны допустить победы России в рамках специальной военной операции. По его словам, другие стремления Запада были бы «ошибочны», поскольку РФ является ядерной державой.

Шольц вновь призвал вывести российские войска с Украины. Он добавил, что Москва и Киев должны достигнуть «соглашения», которое «не должно быть навязанным».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Олаф Шольц заявил, что Германия готова стать одной из стран — гарантов безопасности Украины.