17 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Информация, согласно которой средняя цена галлона (3,785 литра) бензина в США достигла очередного максимума в 4,483 доллара, а в некоторых штатах за топливо просят около шести долларов, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пока Байден нёс до России свои санкции, не удержал стакан и расплескал содержимое на своих граждан. Старичок, ничего не поделаешь», — написал Антон Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что антисанкционная политика, которую затеял западный мир против России, удивительным образом ударила по самому Западу, практически не нанеся ущерба изначальной цели.

«Разорванная в клочья экономика страны-бензоколонки наносит ответный удар прямиком по кошельку американского автовладельца. Может быть, и Баден — агент Путина?» — задаётся вопросом Владимир А.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России, может быть, цена на бензин не растёт так же стремительно, как в США, но тем не менее стоимость других товаров оставляет желать лучшего.

«А у нас как с ценами? Растёт всё подряд. Уже который год в России цены растут и падать не собираются. Что мне теперь, радоваться, что у американцев всё плохо? Да мне плевать, если честно. Мне моя рубашка ближе к телу», — подметила Валентина Е.

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Часть людей полагает, что американцы, которые получают сравнительно большую заработную плату, могут позволить себе такие высокие цены на топливо.

«Надо учитывать доход. В итоге получается, что они всё равно могут больше бензина купить на свою зарплату, чем мы. Просто пересчитайте соотношение стоимости бензина к средней зарплате», — предлагает Лилит Л.

Ряд пользователей указывает на то, что в России жить намного дешевле, нежели в США, поэтому все эти сравнения заработной платы в данном случае не работают.

«Меня удивляют люди, которые видят, что какой-то там американец получает пять тысяч баксов, и они делают вывод, что он, как барин, катается на своём Rolls Royse, живёт в замке и ни в чём себе не отказывает. Ребята, это вы в России можете чувствовать себя королём с зарплатой в пять тысяч баков! В Америке вы все эти бабки отдадите! Налоги, кредиты, еда, автосервис, спортзал, медицинские услуги, платное образование! Не завидуйте тем, о чьей жизни вы не знаете», — советует Марат К.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия выкарабкается из мирового кризиса первой и окажется по итогу на коне.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для неграмотных. Не надо сравнивать цены в России и в США. Можно сравнивать только динамику цен. И по динамике мы выигрываем и у США, и у Европы. Надо понимать, что окончательно США не рухнут, ресурс у них есть. А вот деньги на Украину кончатся скоро. А вот Европа рискует намного сильнее. Но элиты Европы не могут существовать в случае примирения с Россией. Их в таком случае сместят. Поэтому они будут насмерть биться за русофобию и за противостояние с Россией. Ценой благосостояния своих народов. И вот Европа сильно просядет. А Россия? А Россия — нет!» — считает Владимир З.

Напомним, 16 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому средняя цена галлона (3,785 литра) бензина в США достигла очередного максимума в 4,483 доллара, а в некоторых штатах за топливо просят около шести долларов.