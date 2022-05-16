Гавана, 17 мая, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Консульские услуги расширило посольство США в Гаване, для того чтобы кубинцы смогли присоединиться к своим семьям в США. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

Venturebeat.com Виза

Кроме того, США расширяют для кубинцев, проживающих в частном секторе Кубы, доступ к американским услугам, в том числе к электронным платежам. Отменяются и ограничения на денежные переводы семьям кубинцев, проживающих в США. Отправка денежных средств разрешена для поддержки независимых предпринимателей Кубы.

Напомним, в начале мая посольство США в Гаване возобновило выдачу иммиграционных виз кубинцам после многолетнего перерыва. Право подать документы на иммиграционную визу имеют граждане, у детей которых уже есть гражданство США. Всем остальным придётся подавать документы в американские дипмиссии в Колумбии и Гайане.