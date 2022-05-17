Пхеньян, , 01:51 — REGNUM В Северной Корее за сутки было зафиксировано около 270 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и шесть умерших с диагнозом COVID-19. Об этом со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям КНДР 16 мая сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По его данным, с конца апреля по 16 мая число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в стране 1,48 млн человек. 819 тысяч из них выздоровели, 56 человек умерли, 663 тысячи в настоящее время проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи официально предложило Пхеньяну помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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