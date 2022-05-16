Брюссель, 17 мая, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Опасения Турции, отказавшейся поддерживать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, должны быть рассмотрены. Такое мнение выразил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Глава организации отметил, что обсудил указанную проблему в ходе разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Столтенберг подчеркнул, что Турция является «ценным союзником» альянса.

Он добавил, что НАТО «в такой исторический момент» необходимо «сохранять единство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки уговорить его одобрить включение в НАТО Швеции и Финляндии обречены на провал, поскольку в шведском и финском парламенте «есть сторонники терроризма» и эти страны отказываются «выдать террористов» Анкаре.